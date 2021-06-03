غرائب الأكسسوارات.. تصاميم الدموع وقلادة الثلج

القاهرة (الاتحاد)

في كل عام تظهر مجموعة من الأفكار الغريبة في الأكسسوارات، والتي يطلقها مصممو الأزياء، سواء بهدف جذب الأنظار، أو بهدف إحداث تغيير في الموضة بشكل مستمر. وشهد العام الحالي 2021 عدة ابتكارات في مجال الأكسسوارات حول العالم، مثل قلادة ثلجية تستخدم مرة واحدة، أو مجوهرات بلورية تتدلى من العينين، إضافة إلى فأر حي يتحرك في قفص حول الرقبة.

تليفزيون في الحقيبة

ظهرت فكرة جديدة لحقائب النسائية خلال الأشهر الأخيرة، وهي شاشة مقاس 7 بوصة مثبتة في الحقيبة، وأصدرت الشركة عدة ألوان منها، حتى تتمكن السيدات من تنسيق الألوان واختيار الحقيبة المناسبة للفستان.

وبإمكان تلك الشاشة تشغيل كافة أنواع الوسائط، سواء أكانت فيديو أم صوراً أم موسيقى، وببطارية تعمل لمدة ساعتين ونصف الساعة، لذلك فبإمكان السيدات ارتداءها والاستمتاع بتشغيل الفيديو والموسيقى أثناء أوقات الانتظار.

بلورات تتدلى من العين

ابتكر مصمم هولندي يدعى إريك كلارينبيك أكسسواراً فريداً من نوعه، يتمثل في بلورات على شكل دموع، وبها بعض الأزهار، لتمنح مرتديها مظهراً مختلفاً، فمع تعرضها إلى أشعة الشمس تلمع وتظهر وكأنها دموع تذرف من العينين.

وبإمكان السيدات ارتداء ذلك الأكسسوار، من خلال عدسة لاصقة تتدلى منها تلك البلورات، وهي بديلة عن العدسات اللاصقة التقليدية،.

قفص به فأر

قطعة غريبة من نوعها ظهرت خلال عروض الأزياء في الفترة الأخيرة، وهي قلادة على شكل قفص حديدي، وبداخله فأر حي يتحرك.

وأظهر رواد مواقع التواصل استغرابهم من ذلك الأكسسوار، فعلى العكس من عادة الخوف من الفئران، وضع مصمم تلك القطعة فأراً يتحرك بجوار رقبة مرتدي الأكسسوار.

قلادة الثلج

لاقت قلادة الثلج رواجاً بين قطع الأكسسوارات الغريبة هذا الصيف، بعد أن أطلقته المصممة كاثارينا لودفيج، وصممته بحيث يكون مجهزاً للاستخدام مرة واحدة فقط، وهو واحد من عدة منتجات صنعتها جميعاً من الثلج، منها خواتم وأقراط.

ويعتمد ذلك الأكسسوار على الثلج الحقيقي، فهي سلسلة من الثلج التي ترتديها السيدات، ويذوب الثلج أثناء ارتداء تلك القلادة، لتمنح الجسد قدراً من التبريد الخارجي، ولكن إذا كانت السيدة ممن تحب الحفاظ على مظهرها العام، فتلك القلادة لن تناسبها.