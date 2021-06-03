تطبيق «ملابسي» يجمع 10 أطنان ملابس مستعملة

أبوظبي (الاتحاد)

بعد نجاحها في تنفيذ العديد من المبادرات التطوعية، أطلقت جمعية أصدقاء البيئة تطبيق «ملابسي» تحت شعار «فيكم الخير»، وهو دعوة للتبرع بالملابس المستعملة، بحيث يمكن لكل من يرغب في التبرع وعبر التطبيق إدخال بياناته وعنوانه وتحديد الأشياء التي يرغب التبرع بها والتوقيت الذي يناسبه، ما يسهل التواصل معه من الجهة المعنية والتنسيق معه وتحديد موعد زيارته.

وأورد الدكتور إبراهيم علي محمد رئيس جمعية أصدقاء البيئة ونائب رئيس الشبكة الخليجية للبيئة أن هذه المبادرة إنسانية تهدف إلى نشر العمل التطوعي والإسهام في رسم ابتسامة على وجوه الأسر المتعففة. ودعا جميع فئات المجتمع للتفاعل بشكل إيجابي مع مبادرة «ملابسي»، مؤكداً أن المبادرة تم تعميمها في جميع أنحاء الدولة وتشهد إقبالاً منقطع النظير. وأشار إلى أن المبادرة تم تطبيقها كمرحلة تجريبية في مختلف أنحاء الدولة، وبعد أن حققت نجاحاً كبيراً تم إطلاق هذا التطبيق «ملابسي» خلال شهر رمضان، موضحاً أنه وخلال أسبوعين فقط تم جمع أكثر من 10 أطنان من الملابس المستعملة، ويتوقع أن يجمع خلال سنة أكثر من 50 طناً، ولفت إلى أن هناك تجاوباً كبيراً من جميع الجنسيات والديانات، والمؤسسات بما فيها المدارس.

وأكد أن الكثير من الناس يتبرعون بملابس جديدة، لافتاً إلى أنه وبالتنسيق مع عدة جهات، يتم جمع الملابس وتعقيمها وفرزها والتبرع بها وإعادة تدوير التالف منها.

وأضاف أنه يتم توفير سيارات خاصة تصل إلى المنازل وتستلم تبرعات الأهالي من الملابس المستعملة، لافتاً إلى أن الجمعية لا تريد أن تحمل المتبرعين عناء البحث عن صناديق أو أماكن لوضع تبرعاتهم، فقط عليهم التواصل عبر التطبيق واختيار الوقت المناسب لتسلم التبرع.