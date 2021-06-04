محمد المازمي.. ماذا يصور في الفضاء؟

هناء الحمادي (أبوظبي)

لا يبعد المصور محمد المازمي عينيه عن السماء، لأنها المكان الذي يمنحه الحماس للتعرف على المجرات، ويضطر أحياناً للانتظار عدة ليالٍ كي يحصل على صورة واحدة، من خلال عمله يحتاج لجُهد مُضنٍ.

المازمي من إمارة الشارقة خريج كليات التقنية العليا تخصص «موارد بشرية»، بدأ تصوير عالم الأجرام السماوية منذ عدة سنوات، ولمعرفة المزيد خلال تصوير تلك المجرات والأجرام، اقتنى «تليسكوباً» صغيراً وبدأ في رصد القمر وبعض تفاصيله.

ويقول: من هنا بدأت أرصد الكواكب ومن ثم المجرات والسدم الذي يعُرف بانها أجرام سماويّة تنتشر بشكل غير منتظم، حيث يمكن رؤيتها في سماء اللّيل عن طريق مقراب صغير، لذلك حب هذا العالم دفع بي إلى التعمق في هذا المجال لاكتشاف جمالياته وطريقة تصوير تلك الأجرام السماوية التي تشع جمالاً ولمعاناً في السماء في الليل.

تصوير

عن تصوير الأجرام السماوية الذي يختلف تماماً عن التصوير الفوتوغرافي العادي، يوضح المازمي، «يفضل في التصوير الفلكي أن يكون بعيداً عن المدينة والتلوث الضوئي وصفاء الجو، وذلك للحصول على صور نقية وسماء صافية تناسب التقاط صور بمستوى عالٍ من الدقة والجمال.

مشيراً إلى أن أكثر ما يلفت انتباه الهاوي في هذا المجال هو جمال الأجرام السماوية وبُعدها الشاسع عن الأرض وهو بحد ذاته تصوير الماضي، لأن الضوء يأخذ وقتاً لقطع مسافات كبيرة في الفضاء وهذا يدل على احترافية المصور الفلكي حين يلتقط صوراً للماضي. ويضيف: عدستي غالباً ما تلتقط الأجرام القريبة مثل الشمس والقمر والكواكب والأجرام البعيدة مثل المجرات والتجمعات النجمية والسدم.

تخطيط

وحول الأدوات المستخدمة في تصوير تلك الأجرام السماوية يبين المازمي: التليسكوب من الأدوات المهمة بالدرجة الأولى في التصوير الفلكي، وحامل استوائي أيضاً للحصول على صور دقيقة، ثم كاميرات مخصصة وحساسة للتصوير الفلكي (للكواكب وللمجرات والسدم) ومرشحات (فلاتر) لحجب وتصوير بعض الأطياف من الضوء والتلوث الضوئي، وهذا النوع من التصوير يختلف تماماً من حيث الأماكن والأهداف والمعدات وطريقة التصوير والمعالجة ووقت وسرعة الحصول على النتائج عن التصوير العادي.

وعن مرحلة التخطيط لالتقاط الصور ذكر أن التقاط الصورة الفلكية تسبقه مرحلة تخطيط، وقال: ينبغي أن يكون لديّ معرفة بحالة الطقس وحالة القمر وحالة الأجرام السماوية الأخرى وحالة السماء للكائن الذي أرغب بتصويره على الكمبيوتر، كما ينبغي علي تحديد الموقع وفقاً لما أرغب بتصويره، هل هو تصوير بنطاق عريض أو نطاق ضيق، ووفقاً لذلك أجهز معداتي، التي ينبغي أن تكون مرتبطة بالكمبيوتر.

أجمل اللقطات

عن أجمل اللقطات التي استطاع الحصول عليها ليلاً ووسط الأجرام السماوية والكواكب والمجرات والسدم أهمها، « مجرة اندروميدا، سطح القمر، سديم الحجاب الشرقي، فوهة بيتافيوس، سديم الوردة، سديم الجبار.

طموح

عن طموح المصور الفلكي محمد المازمي فهو يتمنى التعمق أكثر في هذا المجال للحصول على نتائج أجمل وأفضل واستكشاف كويكبات ومذنبات أخرى في تلك السماء الصافية ونشر ذلك بين الناس للنظر إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى