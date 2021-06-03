يارا بين الصد والرد والاعتراض

مراد اليوسف (دبي)

تستعد الفنانة اللبنانية يارا لطرح 4 أغانٍ خليجية خلال الفترة المقبلة، قامت بتصوير واحدة منها وتحمل عنوان «يمرني طاريك»، كلمات الشاعر سلطان بن سهيل «السلطان»، وألحان الملحّن أدهم، الذي يجتمع معها في الأغاني الـ 3 الأخرى.

وعلمت «الاتحاد»، أن إحدى الأغاني الثلاث يقول مطلعها «بين صد ورد واعتراضي»، كلمات الشاعر الإماراتي محمد سعيد حارب، الذي قدّم لها أغنية «ساري» توزيع نور هاشم، وأغنية «ملّيت» توزيع مهند خضر.

وتعمل يارا حالياً على الانتهاء من تجهيز الأغاني لتعرضها خلال الفترة المقبلة عبر قناتها الرسمية على «اليوتيوب».

وكانت يارا عايدت الجمهور في عيد الفطر بفيديو كليب أغنية «بلعب على المكشوف»، كلمات الشاعر خالد المريخي، ألحان الموسيقار طلال، توزيع زيد نديم وإخراج وليد ناصيف.

وتم تصوير العمل في دبي لمدة يومين وسط أجواء فنية فرحة ومُبهرة.

كما صوّرت قبلها أغنية «غير الناس»، كلمات آدم وألحان شاميم، وذلك في الفجيرة بالقرب من القلعة الأثرية التي اختار موقعها المخرج نويل باسيل، وكانت أوّل أغاني ألبومها الخليجي.