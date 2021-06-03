مبادرة بـ 18 لغة لحماية المناخ

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت «كرتون نتورك» مبادرة توعويّة جديدة بـ 18 لغة، في عدّة مناطق من العالم بشأن تغيّر مناخ الأرض.

وتغطي الحملة دول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وتهدف إلى إلهام الأطفال لمواجهة التحديات الصغيرة التي يمكن أن تُحدث فرقاً كبيراً في صحة الكوكب. تم تطوير المبادرة، بالتعاون مع منظمة البيئة العالمية WWF. والحملة متعدّدة المنصات، تسعى إلى تثقيف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاماً، وتمكينهم من الانضمام إلى مجتمع الشباب لمواجهة أحد أكبر تحديات العصر.

يُعد الموقع الإلكتروني المصغّر والجديد كليّاً Climate Champions، بمثابة مركز للحملة، ويقدّم باقة اختبارات وألعاب ومقاطع فيديو تروّج للاستدامة.

ويستهدف تحديات يومية مصمّمة خصيصاً للصغار بهدف تحفيزهم على إحداث تغييرات للأفضل في المنزل والمدرسة والمجتمع، مما يؤثّر إيجاباً على سلامة البيئة.