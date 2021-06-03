«ياس مارينا» يُطلق عروض الصيف

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق «ياس مارينا» على جزيرة ياس باقة عروض لموسم الصيف، حيث يدعو المقيمين والزوار في دولة الإمارات إلى خوض الأنشطة الرياضية والمائية، وتجربة ألذّ النكهات ومنصات الطهي الحي.

ويسافر مرسى اليخوت بروّاده في رحلة استثنائية تجوب المطابخ العالمية عبر مجموعة عروض جاذبة.

ويحظى عشاق الطعام بمذاقات شهية على الشرفات المطلّة، مع الاستمتاع بالمناظر الخلّابة للمرسى، حيث تقام حفلات الغروب بعد العمل وفي نهاية الأسبوع.

ويمنح «ياس مارينا» زواره إحساساً غامراً بمرح العطلات مع خصومات على مختلف الخدمات التي يوفرها.

وتقدم مطاعمه تشكيلة من المطبخ الياباني، البريطاني، الإيطالي، الإسباني، الأميركي والمكسيكي، بالإضافة إلى المشاوي والمأكولات البحرية والبيتزا ولفائف السوشي وأطباق الباييا والتاباس.

وتلتزم منافذ «ياس مارينا» كافة بالضوابط والأنظمة الصادرة عن الجهات الحكومية، فيما يتعلّق بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتطبّق مرافق الوجهة الترفيهيّة بروتوكولات الوقاية من جائحة «كورونا» لضمان صحة وسلامة الجميع.