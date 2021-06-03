توضيح رسمي لأسباب التحفظ على أموال محمد رمضان

أصدر البنك المركزي المصري بياناً توضيحياً ردًا على ما نشره الفنان محمد رمضان على وسائل التواصل الاجتماعي.

كان الفنان نشر مقطع فيديو يزعم فيه التحفظ على أمواله.

وأوضح البنك المركزي المصري تفاصيل الواقعة التي تتمثل في الحجز على 6 ملايين جنيه من حسابه لدى أحد البنوك، تنفيذاً لحكم قضائي بإلزامه التعويض لصالح الطيار أشرف أبو اليسر.

وأعلن الممثل الشاب، في مقطع فيديو نشره على حسابه على مع «انستجرام» تحفظ الدولة على أمواله المودعة في أحد البنوك الخاصة، دون التصريح عن أسباب التحفظ المالي.

وتابع رمضان، في الفيديو، «الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد ما بيحطوا فلوس في البنك بيشيلو فلوس في بنوكهم.. مستورة».

واختتم رمضان الفيديو بعبارة «صباح الخير يا مصر».