فيديو.. محمد رمضان يعلن التحفظ على أمواله

علي عبد الرحمن (القاهرة)

أعلن الفنان المصري محمد رمضان التحفظ على أمواله المودعة فى إحدى البنوك الخاصة، من دون التصريح عن أسباب ذلك.

ونشر محمد رمضان فيديو قصيراً، عبر حسابه الرسمي علي منصة «الانستجرام»، قائلاً فيه «صحيت النهار ده من النوم على تلفون من البنك أبغلني بأن الدولة تحفظت على أموالي وكان ردي عليه أنا ومالي ولحم كتافي ملك بلدي وملك أهل بلدي. اللهم لا اعتراض».

وتابع رده على إدارة البنك «الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد ما بيحطوا فلوس في البنك بيشيلو فلوس في بنوكهم.. مستورة».

واختتم الممثل الشاب الفيديو بعبارة «صباح الخير يا مصر».

يذكر أن آخر أعمال الفنان مشاركته فى السباق الرمضاني من خلال أحداث مسلسل «موسى»، الشاب الصعيدي الذي تجبره الظروف لأن يصبح مطارداً من الاحتلال الإنجليزي، بعد الهجوم على معسكراتهم وتدميرها، بسبب تجنيد شقيقه إجبارياً أثناء الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى سطوه على ممتلكات كبار قريته إيماناً منه بتحقيق العدالة المفقودة، ونقمته الشديدة عليهم بسبب قصة حبه التي لم يكتب لها النجاح بسبب الفروق الطبقية. العمل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة. وشارك في بطولته سيد رجب، وهبة مجدي.