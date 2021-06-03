الموت يغيب الفنانة المصرية المعتزلة تحية حافظ

القاهرة ـ سعيد ياسين

غيب الموت صباح اليوم الفنانة المصرية تحية حافظ بعد صراع مع المرض، وتقام صلاة الجنازة عليها ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة في القاهرة، علماً بأنها كانت اعتزلت الفن عام 1998 عقب مشاركتها في بطولة مسلسل "المسداوية" والذي جسدت فيه شخصية زوجة الفنان كمال أبو رية داخل الأحداث.

ورغم اعتزالها طوال الفترة الماضية، إلا أنها ظلت على علاقة طيبة بجمهورها وزملائها من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، علماً بأنها كتبت يوم 9 مارس الماضي عن مرضها، حيث قالت: شكرا شكرا شكراً أصدقائي الاعزاء، للأسف الشديد مازالت مريضة، بعد الأشعة والرنين والتحاليل، وجد الأطباء ورم حميد، الحمد لله علي البنكرياس، ورم حجمه كبير، ضغط على الكبد، مما أدى الي ارتفاع عالي جداً في نسبة الصفراء لدى، فاضررت الي عملية منظار، وتركيب دعامتين لرفع الورم عن الكبد، ومازلت أتألم وتعبانة جدا، لأن الورم والدعامات عاملين ضيق وانسداد، وبالتالي لا اكل، وأخذ مسكنات لكي لا أشعر بآلام، أسأل الله العظيم رب العالمين أن يشفيني ويشفي كل مريض يارب العالمين، وأسألكم الدعاء لي ولكل مريض،شكاً من كل قلبي، احبكم وتأثرت بسؤالكم واهتمامكم ودعاءكم لي بظهر الغيب. ونعاها العديد من زملائها على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً من شاركتهم بطولة أعماله الفنية وعرفوها عن قرب.

وكانت تحية حافظ، وهي ابنة الفنانة الراحلة هدى زكي والكاتب صلاح الدين حافظ، شاركت في أكثر من 50 عملاً فنياً تنوعت بين السينما والمسرح والتلفزيون، وقدمت من خلالها أدوار البرنسيسة وبنت البلد والغجرية والوطنية، ومن أبرز أعمالها "أيام الرعب" و"ليالي الحلمية" و"أرابيسك" و"القضاء في الاسلام" ز"بنات زينب" و"البريمو" و"أيام الرعب" و"بنت الأيام".



