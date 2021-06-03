بماذا تفكِّر أريام بعد «ضحكتك»؟

تامر عبد الحميد (أبوظبي) صرّحت الفنانة أريام في حديث لـ «الاتحاد»، أنها عندما استمعت إلى أغنية «ضحتك» التي حقّقت حتى الآن أكثر من مليون مشاهدة، شعرت بأنها مفصّلة لها، وقرّرت غناءها على الفور. والأغنية الرومانسية صاغ كلماتها المرهفة محمد الجبوري، ولحّنها علي صابر، وتولّى توزيعها عثمان عبود.

ويقول مطلعها: ضحكتك أحلى من كل حكيهم.. وكلامك ويلي شو مسوّي بيهم جمالك ترا مغطّى عليهم.. وأشوفك أنت وحدك من أجيهم وقالت أريام: رغم أنني لم أصدر ألبوماً غنائياً منذ أكثر من 6 سنوات، إلا أنني راضية ومقتنعة بنهجي الجديد في إصدار الأغاني المنفردة، وأنا ما زلت حتى الآن أرفض انضمامي إلى شركة إنتاج فنية، لأنني أكره القيود والتحكّم في عالم الفن.

وهي تفكّر حالياً بإصدار «ميني ألبوم» يضم أغانيها المنفردة، وسعيدة بعودة الحياة تدريجياً إلى مختلف القطاعات، بما فيها مجال الغناء الذي يتعافى، ولا سيما بعد جائحة «كورونا» والالتزام باللقاحات والإجراءات الاحترازية