ما الذي يجمع الرباعي بالمجرد وريدوان؟

مراد اليوسف (دبي)

انتهى الفنان التونسي صابر الرباعي من تسجيل صوته على التريو الغنائي الذي سيجمعه مع الفنان المغربي سعد المجرد والموزع الموسيقي ريدوان، وذلك في أحد استوديوهات الصوت في دبي بحضور ريدوان، بينما سيضع المجرد صوته في باريس حيث يقيم حالياً. وسيتم تجهيز وتصوير الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة بين دبي وباريس، لتكون جاهزة للطرح قبل بداية الصيف، وتحمل الإيقاع الغربي في اللحن والتوزيع.وكان صابر الرباعي وصل إلى دبي قبل عدة أيام، وتنقّل بين عدد من الاستوديوهات لاختيار أغنية خليجية جديدة، وأوكل مهمّة توزيع الأغنية للمايسترو العراقي زيد نديم.