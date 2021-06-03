خبير صحي أميركي يحذر من ظهور وباء جديد؟

مع خروج الناس من العزلة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، يقول الجراح العام في الولايات المتحدة الأميركية، إن هناك وباءً آخر يجب علينا معالجته الآن وهو الشعور بالوحدة.

وقال الجراح الأميركي الدكتور فيفيك مورفي، "إننا بحاجة إلى معالجة وباء الشعور بالوحدة، ربما تعرضت للتمييز بناء على لون بشرتك أو بناء على حقيقة أن لديك اسما مختلفا عن الآخرين أو بناء على حقيقة أن لهجتك مختلفة، تلك اللحظات، هي لحظات نخبر فيها الناس بأنهم لا ينتمون، وهذا له تأثير قوي جدا على تماسكنا وله تأثير على صحة الناس العقلية، كل شخص لديه استجابة مختلفة للصدمة"، وفق ما نشرته شبكة "سي أن أن" الإخبارية.

وأضاف مورفي أن "بعض الناس يتواصلون والبعض الآخر يعزلون أنفسهم، يرتبط الشعور بالوحدة، ليس فقط بمشاعر الاكتئاب والقلق ولكن أيضا بقصر العمر وزيادة معدلات الوفاة المبكرة وزيادة حوادث الخرف واضطرابات النوم والعديد من الحالات الأخرى"، مضيفا "أن علاقاتنا مع الآخرين هي التي لديها القدرة على مداواتنا".