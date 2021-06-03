نبيلة عبيد لهالة صدقي: «مانجلكيش في بيت طاعة»

عايدت الفنانة نبيلة عبيد زميلتها الفنانة هالة صدقي، بمناسبة يوم ميلادها، محاولة دعمها وممازحتها في محنتها التي تمرّ بها بالوقت الحالي، بعد طلب زوجها لها في «بيت الطاعة».

وقالت الفنانة «عبيد» عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام»: «هالة صدقي الجميلة.. كل عام وإنتي بخير ومانجلكيش في بيت طاعة»، وردت «صدقي» عليها: «حبيبتي يا بلبل بحبك»، وعادت «عبيد» تتمنى لها السعادة وتقول: «كل عام وإنتي سعيدة وسط ولادك وناجحة نجاح عظيم».

في المقابل، سبقتها الإعلامية بوسي شلبي مُحتفلة بيوم ميلاد «صدقي»، وذلك بمنحها هدية تتناسب مع طلب زوجها لها في بيت الطاعة، أثناء فيديو قصير للاحتفال.

وقالت «شلبي» للفنانة أثناء حفل يوم ميلاد الفنانة: «الزير الحلو دا عشان بيت الطاعة هالة أتطلبت في بيت الطاعة وأنا لازم أونسها، كنت فاكرة أن بيت الطاعة أتلغى من أيام فيلم (أريد حلًا)، إنتي أول فنانة تطلب في بيت الطاعة.. نناشد المسؤولين يراجعوا تاني موضوع بيت الطاعة عشان في ستات كتير بيعانوا من الموضوع دا»، وفق تقريرنشرته صحيفة "المصري اليوم".

يذكر أن الفنانة هالة صدقي نشرت منذ أيام أن زوجها الثاني، الذي يدعى سامح زكريا، طلبها في بيت الطاعة، وشاركت بورقة من المحكمة تنذرها «بالدخول في الطاعة»، والمُسلمة لها من قبل مُحضِر.

وعلقّت على الطلب قائلة: «خبر سئ لكل اللي تقدموا لي فالزوج طلبني في بيت الطاعة، مع أنه الشهر اللي فات عمل فيديو وطلقني فيه وصحيح هو في أمريكا وأنا في مصر فشكلها هتكون طاعة (on line)، بلاغ للعرسان لما أفض الاشتباك هنعمل طلبات جديدة».

وتحدثت الفنانة، منذ يوم، عن تصرف زوجها خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: «الحقيقة الرجل بينفرد بقضايا مختلفة ومتنوعة عنده إبداع، ومن كل القضايا اللي رفعها ماكسبش ولا قضية مافيش غير أنه نزل نفقة مدرسة الأولاد للنصف.. وأوقات يشكرني وأوقات تانية بيشتمني».

وتابعت: «هو في أمريكا أنا هروح أقعد لوحدي ولا إيه؟ هو فين؟.