"مذبحة مروعة".. 11 قتيلاً بمشاجره بين عائلتين في مصر

شهدت قرية أبو حزام، جنوبي العاصمة المصرية القاهرة، الأربعاء، مشاجرة عنيفة بالأسلحة النارية بين عائلتين، مما أودى بحياة 11 شخصا، وإصابة 7 آخرين، فيما قام الخلاف بسبب خصومة ثأرية قديمة.

وأسفر الحادث عن مقتل نورالدين عبدالشافي 65 سنة ويوسف مسعود 15 سنة، وحنان حامد 20 سنة، وفتحي عمر 30 سنة، وعبدالشكور عبدالراضي 49 سنة، وعدلي حسن أحمد 45 سنة، وهدى سعيد 8 سنوات، ومحمد سيد 22 سنة، وجار الكشف عن هوية جثتين" بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وتبين إصابة هدية شحات 27 سنة بطلق ناري أسفل الظهر، وجمال عبداللطيف 57 سنة بطلق ناري بالجانب الأيمن، وأيوب وليد أبوالحجاج 5 سنوات، بطلق ناري في الساق اليمني، وعلاء عبدالصبور 41 سنة، بطلق ناري في الرأس، وناجح مسعد 15 سنة، بطلق ناري في الساعد الأيمن، وسناء محمد 50 سنة بطلق ناري في الظهر وصابرين أحمد 47 سنة.

وكانت مديرية أمن قنا، تلقت بلاغًا من مركز شرطة نجع حمادي، بوقوع اشتباك استخدمت فيها الأسلحة النارية بين أفراد عائلتي «العوامر» و«السعدية» بقرية أبوحزام أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلي والمصابين، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم الاستماع إلى أقوال شهود عيان ووضع عدة أكمنة أمنية لضبط المتهمين بارتكاب الحادث.

وتبين أن القتلى أصيبوا بطلقات نارية في الصدر وأسفل الظهر والساقين فيما تراوحت إصابات الجرحي ما بين طلقات نارية بالساقين و البطن ومناطق متفرقة من الجسم وحالة بعضهم خطرة.

وفرضت قوات الأمن طوقا أمنيا حول القرية وحول منازل أفراد العائلتين منعا لتجدد الاشتباكات فيما تم إخطار النيابة التي صرحت بدفن الجثث وتولت التحقيق.