محمد عبده يتصدر تويتر بسبب وفاته!



علي عبد الرحمن (القاهرة)

تصدر الفنان السعودي محمد عبده مواقع التغريدات «تويتر»، بعد انتشار هاشتاج يحمل خبر وفاته، مما أثار الجدل من محبيه وإعلان استيائهم من نشر تلك الشائعات من حين إلى آخر بهدف الترويج لمنتجات دعائية من خلال الهاشتاغ المزيف وتحقيق إنتشار أوسع بسبب شعبية الفنان السعودي الجارفة، وقد تجاوزت عدد التغريدات داخل الهاشتاغ مايقرب من 16 ألف تغريدة في أقل من 3 ساعات.

وكشفت إدارة أعمال محمد عبده لـ«الاتحاد»، أنه لاصحة للأخبار المتدوالة علي مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الفنان يتمتع بصحة جيدة ويتواجد في منزله وسط عائلته، ويستعد من الانتهاء من البروفات النهائية الخاصة بحفله المقام في 4 من يونيو المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض لهذا العام، يقدم خلالها باقة متنوعة من أغانيه بجانب أغان التراث على مدار الساعتين.

ومن جانب آخر طرح فنان العرب أغنية «مستعجلة»، وهي من كلمات الأمير فهد بن محمد، وألحان خالد عياد، وتوزيع يحيي الموجي، وحققت الأغنية مليوني مشاهدة على المنصات الرقمية، منذ طرحها من شهرين.