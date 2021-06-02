نرمين الفقي لـ«الاتحاد»: الزواج قسمة ونصيب

علي عبدالرحمن (القاهرة)

بعد النجاح الذي حقّقته بظهورها على شاشة رمضان الماضي في مسلسلي «النمر» و«ضل راجل»، أكّدت الفنانة نرمين الفقي لـ «الاتحاد» أن غيابها عن المسرح بعد آخر عرض «أنا ومراتي ومونيكا» منذ 22 عاماً، مع الراحل سمير غانم، سببه أن عودتها مرتبطة بالنص الجيّد.

وأشارت إلى أنها تحلم بتقديم مسرح غنائي استعراضي، وتجسيد شخصية «كليوباترا»، لأمير الشعراء أحمد شوقي، بشكل عصري لأنه نص متكامل ويجمع بين الشعر والغناء.

رشاقة

وذكرت الفقي أن موضوع الزواج متروك للقسمة والنصيب، لافتة إلى أن سر رشاقتها هو الاهتمام بممارسة الرياضة يومياً، واتباع العادات الصحية فى الطعام، والبعد عن التدخين تماماً.

وقالت: أنا طبّاخة ماهرة للغاية، وأعشق التنوّع في الوجبات، وأُكثر من البروتين على طاولة الطعام.

وجه دعائي

عن بداياتها الفنية كوجه دعائي للعلامات التجارية، أوضحت أن مخرج الإعلانات طلعت يوحنا، اكتشفها وقدّمها إلى الوسط الفني، وأن نجاح الحملات الإعلانية في الماضي، يعود لعدم انتشار الكم الهائل من القنوات الفضائية، ووجود فترة محددة لعرض الإعلانات، بالإضافة إلى تمتع الإعلان بروح المرح.

أما عن الحملات الدعائية اليوم، فترى أنها تحمل الكثير من الإبهار على المستوى التقني، وتغلب عليها الاستعانة بنجوم الوسط الفني للترويج، معتبرة أن لكل زمان رونقه الخاص.

جرس إنذار

وأعربت الفقي عن سعادتها بعرض مسلسل «النمر» على قناة أبوظبي فى رمضان، والذي جسّدت فيه شخصية «شمس»، السيدة القوية التي تتمتع بدهاء شديد، وتمتلك مجموعة من متاجر المجوهرات، ولا يهمها إلا مصلحتها.

وذكرت أن مسلسل «ضل راجل» كان بمثابة جرس إنذار لكل فتاة في مرحلة المراهقة، لتحذر الخداع والوقوع في فخ التجارب العاطفية خارج القيم الدينية والمجتمعية تحت مسمّى الحب، وعلاقة الآباء مع أبنائهم وتأثيرها عليهم في المستقبل.