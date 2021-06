«رايا وآخر تنين».. غداً

أبوظبي (الاتحاد)

محبو عالم «ديزني» على موعد غداً الجمعة مع الفيلم الكلاسيكي «رايا وآخر تنين» Raya and the Last Dragon، حيث سيتمكنون من مشاهدته في منازلهم مباشرة من دور السينما، وهو مدبلج إلى «العربية» على تطبيق OSN Streaming App.

ويشهد فيلم المغامرات الخيالي انطلاق «رايا»، التي تؤدي صوتها كيلي ماري تران، في رحلة للبحث عن آخر تنين كوماندرا في العالم «سيسو»، الذي تؤدي صوته الممثلة أكوافينا، بالإضافة إلى الكثير من المغامرات الشائقة.

الفيلم غني بالصور والمناظر المذهلة، يعكس لمسات كلاسيكية بقالب عصري، ويجمع بين كوكبة من ألمع الشخصيات المحببة والشجاعة ضمن فنون الرسوم المتحركة.

وتصطحب أحداثه المشاهدين إلى عالم الأساطير، حيث استُلهمت فكرته من ثقافات جنوب شرقي آسيا.