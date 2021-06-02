مركز الشباب العربي يُطلق بودكاست «قصتي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز الشباب العربي عن إطلاق سلسلة «قصتي» من «بودكاست الشباب العربي»، بالتعاون مع قناة «سكاي نيوز عربية»، لتقديم محتوى إبداعي مسموع يقدّم قصصاً ملهمة، ويوسِّع آفاقه المعرفية باستخدام تطبيقات التكنولوجيا والحلول الرقمية.

وتوفِّر سلسلة «قصتي» مساحة إبداعية مفتوحة لتقديم قصص نجاح ملهمة في قالب سردي يحاكي اهتمامات الشباب في البلاد العربية. وتأتي النسخة المحدَّثة من «بودكاست الشباب العربي» ضمن «المكتبة الصوتية» التابعة للمركز.

ويشمل التعاون بين الجانبين تمكين الشباب بمهارات تدريبية أساسية في مجالات التعليق الصوتي، المؤثرات الخاصة، مهارات اختيار الموضوع، تخطيط المحتوى، تحرير «البودكاست» ونشره.

وسيلة إثراء

وقال سعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي: توظِّف «قصتي» تقنية «البودكاست» وسيلة لإثراء المحتوى العربي المتوافر على شبكة الإنترنت، وصقل مهارات الشباب في هذا المجال الواعد.

وأضاف: «نعمل على تعزيز مساهمة الشباب في إنتاج المحتوى الإبداعي الهادف ضمن مسارات بناء الشخصية وتطوير القدرات واكتساب معارف جديدة.

استثمار

وذكر يوسف تسوري مدير الأخبار في «سكاي نيوز عربية»، أن «البودكاست» حول العالم يشهد تطوراً بالكم والنوع، مشيراً إلى أنه يستخدم الحلول الرقمية والتكنولوجيا للوصول إلى أوسع شريحة ممكنة من المستمعين في أي مكان وفي أي وقت، والاستثمار فيه الآن هو استثمار في المستقبل؛ لأنه يساهم في صناعة فرص نوعية جديدة.

أرقام

وكان مركز الشباب العربي أطلق «بودكاست الشباب العربي» عام 2020 للإضاءة على إبداعات الشباب وتطلعاته وأفكاره والقضايا التي تهمُّه، بصيغة حلقات قصيرة ومكثّفة.

وتتصدر 5 دول عربية، حسب إحصائيات المركز، قائمة مستمعي «بودكاست الشباب العربي»، وهي الإمارات والسعودية ومصر والمغرب والأردن، فيما يصل محتواه إلى المستمعين في 67 دولة حول العالم، 79% منهم ضمن الفئة العمرية من 18 - 34 عاماً، 52% إناث و15% دون الـ 18 عاماً.