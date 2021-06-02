ماذا تعرف عن «وغرات القيظ» ؟

أبوظبي (الاتحاد)

تتميّز «وغرات القيظ» بشدة الحرّ والجفاف. ومما قاله العرب عنها: «إذا طلعت الثريا بدأ القيظ وأقبلت الوغرات بالقدوم، وإذا طلع سهيل انصرفت الوغرات، وانقضى القيظ».

وتحدث عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إبراهيم الجروان عن وجود «وغرات» خلال فترة القيظ، حيث ترتفع الحرارة بمعدلات لا تقل عن 4 درجات.

وذكر أن الفترة من بداية يونيو وحتى نهاية أغسطس، تُعتبر الأشد حرارة في الجزيرة العربية، ومع الارتفاع العام في درجات الحرارة، يتكرّر ما يُعرف بـ«وغرات القيظ».

عدّدت العرب أهم «الوغرات» على الشكل الآتي:

◆ «وغرة الثريا»: تمتد من 7 يونيو حتى 2 يوليو، مع طلوع نجمي الثريا وتابعه الدبران.

◆ «وغرة الجوزاء»: تمتد من 3 - 28 يوليو، مع طلوع نجمي الهقعة والهنعة.

◆ «وغرة المرزم» أو «وغرة الشعرى»: تمتد من 29 يوليو حتى 23 أغسطس، مع طلوع نجمي الذراع.

◆ «غرة سهيل» تمتد من 11 أغسطس حتى 5 سبتمبر، مع طلوع نجم سهيل ونجمي النثرة والطرف.