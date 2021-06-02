مقاطعة بريطانية تخطط لتكون خالية من التدخين بحلول 2025

كشفت مقاطعة أوكسفوردشاير في إنجلترا عن تخطيطها لتصبح أول منطقة في البلاد خالية من التدخين بحلول عام 2025، وستتخذ إجراءات صارمة ضد التدخين في وقت لاحق من هذا الشهر، مع وجود مناطق لتناول الطعام في الهواء الطلق وأماكن استراحة في أماكن العمل.

يهدف الحظر المقترح، الذي وُصف بأنه "لعبة طويلة" لتغيير ثقافة التدخين، إلى منع الوفيات الناجمة عن الأمراض المرتبطة بالتبغ، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

بموجب الاقتراح الجديد، يهدف مجلس مقاطعة أوكسفوردشاير إلى تقليل انتشار التدخين بين السكان البالغين إلى أقل من خمسة في المائة بحلول عام 2025 وتقليل التدخين بين العمال إلى أقل من 10 في المائة بحلول العام نفسه.

بالإضافة إلى ذلك، ستشهد الخطط أيضًا قيام السلطة المحلية بمعالجة العرض والطلب على التبغ غيرالمشروع ، وزيادة الوعي العام، ودعم البرامج الإقليمية للحد من التبغ غيرالمشروع واتخاذ إجراءات للحد من بيع المنتجات المتعلقة بالتبغ والسجائرالإلكترونية لمن هم دون السن القانونية.

تشمل أولويات استراتيجية التدخين في المقاطعة هذا العام إنشاء المزيد من المساحات حيث يشعر الناس "بالتمكين" من عدم التدخين.

وسيشمل ذلك تشجيع أصحاب العمل على التوقف عن هذه العادة خارج المكاتب والمصانع، أوعن طريق إنشاء مناطق خالية من التدخين في مناطق تناول الطعام التي تم إنشاؤها حديثًا.

وقال مدير الصحة العامة في أوكسفوردشاير، أنصاف أزهر، الأسبوع الماضي، إن هذه الخطوة تهدف إلى "خلق بيئة تشجع على الإقلاع عن التدخين".

قال: ليس الأمر بإعفاء الناس من التدخين، يتعلق الأمر لخلق بيئة يتم فيها تشجيع عدم التدخين ويتم تمكينهم من القيام بذلك، لكن هذا لن يحدث بين عشية وضحاها".

وأضاف الدكتور آدم بريجز، مسؤول الصحة العامة الذي يقود الاستراتيجية:"لدينا حالة هي سبب مدفوع تجاريًا بالكامل للوفاة والمرض، من المستحيل أن تكون في الجانب الخطأ من التاريخ مع استهلاك التبغ" بحسب اليوم السابع.

وأشار أيضًا إلى الأرقام التي قدمها كبيرالمسؤولين الطبيين كريس ويتي في مؤتمر عقد مؤخرًا، والذي قال إن أكثر من 90 ألف شخص ماتوا بسبب أمراض متعلقة بالتبغ في عام 2020 ، مقارنة بـ 75 ألفًا من كوفيد -19.