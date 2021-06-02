بالصور.. تعرف على أول مسبح معلق في العالم

أظهرت الصور الجوية المذهلة، لحظة قفز السباحون فى مسبح عائم مرتفع، على ارتفاع 115 قدمًا فوق سطح الأرض، وتم افتتاح أول مسبح عائم في العالم في لندن في 19 مايو الماضى وشوهد السباحون وهم يغوصون في المسبح الذي يمكن أن يسبب الدوار.

وتظهر إحدى الصور التي التقطها المصور جيسون هوكس باستخدام طائرة بدون طيار من الأعلى أشخاصًا يستلقون على كراسى الاستلقاء بالقرب من جوانب المسبح وهم يستمتعون بأشعة الشمس، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

ويقع المسبح الشفاف في الطابق العاشر وهو معلق بين كتلتين من الشقق الفاخرة في ناين إلمز، جنوب غرب لندن.

وتم الترحيب بالمسبح اللامتناهي الأول من نوعه والشفاف تمامًا، والذي يبلغ طوله 25 مترًا وعرضه 5 أمتار وعمقه 3 أمتار، باعتباره المكان الأكثر تميزًا للسباحة في بريطانيا.

فالمسبح لا يتميز فقط بمناظر رائعة من المسبح وصولاً إلى الأرض بالأسفل، بل إنه يتسم أيضًا ببعض الإطلالات الرائعة على العاصمة.

بالصور.. تعرف على أول مسبح معلق في العالم

وتم وضع خطط المسبح العائم، المعروف باسم "سكاي بول، لأول مرة عام 2013، ويعتبر المسبح أهم ما يميز المشروع الذي قام بتطويره EcoWorld Ballymore، والذي يتضمن 2000 شقة منزلية فاخرة ومساحة للبيع بالتجزئة ومساحات مكتبية ومطاعم وحدائق ذات مناظر طبيعية.

وتقع المباني بجوار مبنى السفارة الأميركية الذي تبلغ تكلفته مليار دولار.

وتم تحديد المسبح العائم للشقق الجديدة حيث كان المكان الوحيد الذي يمكن للمهندسين المعماريين إيجاد مساحة لعمل حمام السباحة في خطط البناء الخاصة بهم.

وتم تطوير حوض السباحة الأكريليكي الذي يبلغ طوله 82 قدمًا في كولورادو، وخضع لـ "اختبار قوة مكثف" قبل شحنه إلى المملكة المتحدة، فى رحلة استغرقت ثلاثة أسابيع بحسب اليوم السابع.

وتم تطوير الحوض العملاق، الذي يحمل 375 طناً من الماء، باستخدام تقنية خاصة تسمح له بالتحرك في الرياح العاتية.

ويمكن أن يتعامل هيكل المسبح مع هذه الحركات من خلال عدم الاتصال بشكل صارم من كلا الطرفين حيث يمكن أن ينزلق مع الحفاظ على سلامة المياه محكمة الإغلاق.

بالصور.. تعرف على أول مسبح معلق في العالم

وتم تثبيت هيكل الأكريليك بواسطة إطار فولاذي غير مرئي وهو شفاف تمامًا على الرغم من أن قاعدة البركة العميقة التي يبلغ عمقها 10 أقدام تبلغ سمكها حوالي 12 بوصة.

وتضمنت الأعمال المعقدة لنقل وتثبيت حمام السباحة المعلق، فريقًا من المهندسين المعماريين والمهندسين والاستشاريين الخبراء.

بالصور.. تعرف على أول مسبح معلق في العالم

وتم افتتاح المسبح، الذي يقع على ارتفاع 115 قدمًا أو 35 مترًا فوق سطح الأرض، وهو متاح فقط للمقيمين والضيوف في شقق حدائق إمباسي، الذين يمكنهم السباحة على مدار 24 ساعة في اليوم.