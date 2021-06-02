رانيا يوسف تريند بسبب برشلونة.. ما القصة؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

تصدرت الفنانة المصرية رانيا يوسف محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي وجوجل، وذلك في أعقاب نشرها صورة جمعتها مع رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا، حيث كشفت عن لقائها معه أثناء عطلة صيفية قضتها في إسبانيا خلال الفترة الأخيرة وطلبت التصوير معه.

وكتبت «يوسف» عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»: «صباح الخير من برشلونة، أنا مع أجمد مدير نادي في العالم، برسا برسا».

جدل جديد وما أن نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف الصورة على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي حتى تصدرت مواقع البحث، حيث كشفت عن تعرضها مرة أخرى لتحرش إلكتروني في التعليقات والرسائل لتنشر بعضاً منها، حيث اعتادت على نشر بعض هذه المضايقات لمنع تكرارها.

وعلقت «يوسف» على هذه الانتقادات قائلة: «قمه الوقاحة وقلة الأدب علشان صورة اتصورتها.. قبلت الضحك وقولت طبيعي مش لازم نقف على كلمة عادية إنما توصل لهاشتاج عنوانه قذر زي كل شخص مشارك فيه لمجرد إن واحدة ست شجعت الكرة أو بتتكلم عنها.. متحرشين أقذر من بعض بكل واحد مشارك في الهاشتاج ده.. متحرشين ولازم يتفضحوا»، وذلك عبر صفحتها الرسمية بـ«فيس بوك» منذ قليل.