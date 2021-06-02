شريف الدسوقي إلى مستشفى نفسي لتأهيله على السير من دون قدم



عبد الله أبو ضيف (القاهرة)



قررت الجهات الصحية المصرية نقل الفنان شريف الدسوقي إلى أحد المستشفيات المتخصصة في التأهيل النفسي، وذلك لمساعدته على استقرار حالته النفسية مع الأزمات الصحية الكثيرة التي عصفت به خلال الفترة الأخيرة، وقرار إجرائه عملية تتعلق ببتر قدمه متأثرًا بإصابته بمرض السكري.



وتلقى الفنان المصري المعروف بأدواره الكوميدية الخدمة الصحية في مستشفى داء الشفاء الحكومية بقرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي بدوره أمر في أعقاب نشر الدسوقي أزمته على مواقع التواصل الاجتماعي بعلاجه على نفقة الدولة في أقرب وقت دون تكليفه أي أعباء مالية، تقديراً لدوره في خدمة الفن المصري.



وعاش الدسوقي حياة غير مستقرة في الفترة الأخيرة، بدأت بعد تصويره فيلم «وقفة رجالة» وقبلها مع انتهاء مسلسل «100 وش»، والذي وجد انتشاراً واسعاً في الموسم الرمضاني قبل الماضي، حيث واجه عدة اتهامات دفعته للالتحاق بأحد المستشفيات النفسية الخاصة، ثم الظهور باكياً مع الإعلامي عمرو أديب لعدم قدرته على تحمل الضغوط الأخيرة.