هذه قصة أكبر تجمع عالمي منذ جائحة كورونا

أحمد عاطف (القاهرة)



انطلقت أعمال منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي (أكبر تجمع عالمي منذ جائحة كورونا)، الأربعاء، تحت عنوان «الحساب الجماعي للواقع الاقتصادي العالمي الجديد» بمشاركة عدد كبير من الدول الأوروبية ومن أميركا اللاتينية إضافة لدول عربية.



ويستمر برنامج المنتدى حتى 5 يونيو الجاري، ويشمل 150 ندوة نقاشية بين الخبراء لبحث 4 موضوعات رئيسية، وهي «توحيد الجهود لدفع عجلة التنمية، وتحقيق أهداف التنمية الوطنية، والعامل البشري في الاستجابة للتحديات العالمية، وآفاق تكنولوجية جديدة».



ويعد منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي أحد أضخم الأحداث الاقتصادية العالمية، وينظم سنوياً في مدينة سانت بطرسبرج بروسيا منذ عام 1997، وتحت رعاية الرئيس الروسي منذ عام 2006، ويعد المنتدى منبراً عالمياً رائداً للتواصل بين ممثلي أوساط الأعمال ومناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم كله، وفقا للبيان.



ويشارك في المنتدى سنوياً أكثر من 10 آلاف شخص من أكثر من 120 دولة مختلفة، ويجمع بين رؤساء الدول والحكومات ونواب رؤساء الوزراء والوزراء والرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى الروسية والدولية، والمصارف الأجنبية وكبار الخبراء وغيرهم من ممثلي العالم السياسي، ونخبة من رجال الأعمال، وفقا لوزارة التعاون الدولي.



وتقام عدة فعاليات خاصة على هامش المنتدى، مثل منتدى الاستشارات الإقليمية والمنتدى الاقتصادي للشباب ومنتدى الشركات الروسية الصغيرة والمتوسطة السادس ومنتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي للصغار ومنتدى الأعمال الإبداعية ومنتدى الأمن الدوائي وغيرها.