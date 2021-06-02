خبير يكشف كيف أخطأ الاعلام في الترويج لأول إصابة بشرية بانفلونزا الطيور



عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

حالة كبيرة من الجدل مع اكتشاف أول إصابة بشرية بسلالة إتش10إن3 (H10N3) من إنفلونزا الطيور، بعدما أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الثلاثاء أن رجلاً يبلغ من العمر 41 عاماً من إقليم جيانغسو تأكد أنه أول حالة إصابة بشرية بسلالة إتش10إن3 (H10N3) من إنفلونزا الطيور.

سياق مختلف

الدكتور إسلام حسين الباحث العلمي أشار إلى أن وسائل الإعلام تحب الربط بين الصين واكتشاف أي فيروس جديد خاصة مع الحالة العامة في المجتمعات مع بدء فيروس كورونا المستجد داخل المكان نفسه وتزامن ذلك مع فيروسات آخرى تم اكتشافها في نفس المكان في أوقات سابقة.

ما حالة الرجل المصاب؟

قالت اللجنة في بيان إن الرجل، الذي يعيش في مدينة تشنجيانغ في الإقليم الواقع في شرق الصين، نُقل للمستشفى في 28 أبريل نيسان بعد إصابته بحمى وأعراض أخرى، حيث تأكدت إصابته بتلك السلالة من إنفلونزا الطيور في 28 مايو - أيار، لكن لم تخض في التفاصيل المتعلقة بكيفية إصابته.



وأفادت اللجنة بأن هذه السلالة أقل عدوى نسبياً وأن خطر انتشارها على نطاق واسع منخفض للغاية، وحالة الرجل مستقرة بدرجة تمكنه من الخروج من المستشفى. ولم تفض الملاحظة الطبية لمخالطيه إلى وجود حالات إصابة جديدة، وبالصين سلالات مختلفة من إنفلونزا الطيور وبعضها يصيب البشر بين الحين والآخر، خاصة من يعملون في مجال الدواجن.

وأضاف حسين أن ڤيروسات الإنفلونزا تنتقل طول الوقت من الطيور وتصيب الإنسان، ولكنها لحسن الحظ لم تتكيف بعد على الانتقال بسهولة بين البشر، قائلًا لا داعي للهلع على الأقل حتى الآن.