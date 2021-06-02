كيف رد الصينيون على قرار السماح بإنجاب طفل ثالث؟

لا يبدي معظم الشباب الصينيين حماسة لإنجاب ثلاثة أطفال رغم سماح السلطات بذلك، سعياً منها إلى مواجهة شيخوخة السكان، إذ يفتقر كثير منهم إلى الإمكانات المالية اللازمة لإعالتهم، أو إلى الوقت بسبب انشغالهم بعملهم، أو حتى يفضل بعضهم البقاء من دون أولاد.

اعتباراً من سبعينيات القرن العشرين، فرضت سياسة تحديد النسل على مدى عقود على الأزواج الصينيين الاكتفاء بإنجاب طفل واحد، مع بعض الاستثناءات لأفراد الأقليات الإتنية وسكان الأرياف.

لكن بمواجهة ازدياد معدلات تشيّخ السكان، بدأت القيود تُرفع تدريجياً. وبات الحزب الحاكم يسمح منذ الاثنين للأزواج بإنجاب ما يصل إلى ثلاثة أطفال، بعد أسابيع من نتائج مقلقة خلص إليها أحدث مسح سكاني تجريه الصين كل عقد.

وتكمن المشكلة في أن سياسة الطفل الوحيد عوّدت الأهل الصينيين على تكريس وقتهم بالكامل لولدهم، مع التفرغ لتعليمه ونشاطاته المختلفة، بغية مساعدته على توفير فرص النجاح منذ الصغر.

والضغط كبير على الأهل؛ إذ يتعين عليهم، وهم أيضاً أبناء وحيدون في عائلاتهم، الاهتمام بأهلهم المسنين من دون الاعتماد على أشقاء أو أقارب.

وتقول شابة في شنغهاي: «الشباب يواجهون ضغوطاً قوية. ليس لديهم الوقت الكافي للاهتمام بأطفالهم بسبب العمل وإذا ما أرادوا التفرغ لتربية الأطفال، فسيتعين عليهم ترك وظائفهم».

ويقول الخبير في علم السكان بجامعة ويسكونسن-ماديسن الأميركية يي فوشيان: إن تليين القواعد وحده لا يكفي إذا ما أرادت الحكومة الصينية حقاً إعادة تحفيز الولادات وتمويل الأنظمة التقاعدية.

ويوضح «إنجاب طفل واحد أو حتى عدم الإنجاب بات القاعدة في الصين»، وبالتالي فإن قرار السماح بطفل ثالث «أتى متأخراً» ولا أمل لدى الصين سوى باستنساخ السياسية اليابانية القائمة على توفير «خدمات الصحة والتعليم بالمجان وتقديم مخصصات للسكن للأزواج الشباب».