موعد خروج دلال عبد العزيز من المستشفى

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)



ما إن نشرت الفنانة إيمي سمير غانم صورة من غرفة العناية المركزة لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز تحمل عبارة «المريضة لا تعرف شيئاً عن زوجها» حتى زادت التكهنات حول الوضع الصحي للفنانة الكبيرة التي يحمل لها العالم العربي حباً كبيراً لها ولعائلتها الفنية، وازداد التعاطف مع وفاة الفنان سمير غانم.



وحسب معلومات لـ«الاتحاد» فإن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز أفضل خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تشهد استقراراً، في الوقت الذي تم وضعها تحت الملاحظة الدقيقة مع توفير كم كاف من الأكسجين الطبي، خوفاً من تدهور الحالة الصحية خاصة وأن حالتها تتراجع أحياناً بعد استقرارها.



وكشف مصدر طبي أن وضع الفنانة دلال عبد العزيز مختلف عن الحالات العادية، نافياً أن يكون متدهوراً بالشكل الذي كانت عليه حالة زوجها الفنان سمير غانم والذي كان يعاني من مرضى الكلى بشكل مزمن ما تسبب في زيادة إصابته بفيروس كورونا ومن ثم الفطر الأسود، والذي كان بمثابة النهاية للفنان الراحل.



وأضاف المصدر أنه مستبعد خروج الفنانة دلال عبد العزيز من المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة خاصة وأنها الآخرى تعاني من آثار كوفيد الطويلة، والتي عادة ما تستمر لفترة تتراوح من شهر ونصف الشهر إلى 3 أشهر، وبالتالي البقاء في المستشفى لتلقي رعاية طبية كبرى أفضل من البقاء في المنزل.



بعث الفنانة إيمي سمير غانم برسالة جديدة إلى والديها الفنان الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز التي تتلقى الآن الرعاية في إحدى المستشفيات بعد إصابتها من فيروس كورونا المستجد وتعرضها لمضاعفات خطيرة.



وعلقت إيمي على صورة والديها عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» قائلة:«بحبكوا أوي، ربنا معانا، ربنا كبير».، حيث ونشرت الفنانة إيمي أيضا صورة معلقة على غرفة العناية المركزة لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز مكتوب عليها «المريضة لا تعلم أي شيء عن زوجها، يارب».