راغب علامة يحيي حفلين بدبي.. متى وأين؟

مراد اليوسف (دبي)

يتواجد الفنان اللبناني راغب علامة حالياً في أميركا، وكان سافر إليها من دبي برفقة شقيقه ومدير أعماله خضر علامة، لإنهاء بعض التعاقدات والأعمال لموسم الصيف المقبل.

وبعدما كان مقرراً أن تكون حفلة راغب علامة على مسرح «دبي أوبرا» يوم 12 مارس الماضي وتم تأجيلها، تقرّر أن يحيي الفنان حفلين غنائيين يومي 15 و16 يوليو 2021 المقبلين، لتعود من خلاله الحفلات الغنائية العربية إلى المسرح، ضمن خطة العودة الآمنة إلى الحياة الطبيعية في دولة الإمارات.

وصدر عن «دبي أوبرا» أن على جميع حاملي التذاكر تقديم دليل على تلقّي التطعيم ضدّ «كوفيد-»19 عند الوصول إلى المسرح، وهو أمر ضروري لحضور الحفل.