أحمد السقا يدخل عالم البيزنس

محمد قناوي (القاهرة) قرر النجم المصري أحمد السقا اقتحام مجال جديد في البيزنس خلال الفترة القادمة، حيث قام بشراء فرنشايز جيم World Gym في الفترة الماضية، ويعكف حالياً على تجهيز المكان، في منطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، ومن المقرر أن يفتتحه أواخر العام الجاري 2021، وأحمد السقا ليس الفنان الوحيد الذي اختار الجيم كبيزنس خاص، فسبق وافتتح أحمد فهمي عضو فريق واما، بمشاركة كابتن نور خطاب، جيم Fit Hub بفرعين، الأول في التجمع الخامس والثاني في الشيخ زايد. لم يكن «فرنشايز جيم» هو مجال البيزنس الوحيد في حياة السقا، فهو يمتلك مزرعة خيول عربية أصيلة في منطقة نزلة السمان، ويعتبره الشقا مشروع وحلم حياته؛ لأنه من عشاق الخيول لدرجة أنه ذهب لمعهد السينما في أثناء دراسته فيه راكباً أحد خيوله، والتي ظهرت معه في عدد من أفلامه مثل «شورت وفانلة وكاب» ومسلسله الأخير «نسل الأغراب». على الجانب الآخر، يستعد أحمد السقا لاستئناف تصوير فيلم «السرب» من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال، ويشارك في بطولته عدد من النجوم بجانب أحمد السقا ومنهم، منى زكي، شريف منير، آسر ياسين، قصي خولي، محمود عبدالمغني، كريم فهمي، دياب، أحمد حاتم، ويجسد السقا دور عميل على الأرض ولا علاقة له بالقوات الجوية، وتعتبر قصة وأحداث فيلم «السرب» مستوحاة من قصة حقيقية عن بطولات القوات الجوية المصرية واليد الطولى للقوات المسلحة داخل مصر وخارجها، منها واقعة استشهاد 21 مصرياً قبطياً ذبحاً على أيدي عناصر تنظيم داعش الإرهابي في مدينة درنة الليبية، الأمر الذي أثار غضب المصريين قيادة وشعباً، قبل سنوات.



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