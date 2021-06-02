بطولة قبطان تُنقذ طاقم سفينة غرقت في البحر الأحمر

شعبان بلال (القاهرة)

تعرضت سفينة إمدادات بترولية للغرق في سواحل مدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر في مصر، تسببت في وفاة قبطانها وفقدان مهندس وإنقاذ 11 آخرين من طاقمها لشجاعة القبطان.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن السفينة تدعى inspecta 7، وهي سفينة إمدادات تعمل في إحدى شركات البترول بمدينة رأس غارب، ونجح فريق الإنقاذ في إنقاذ 11 من أفراد الطاقم، فيما توفي قبطان السفينة، ولا يزال البحث جارياً عن أحد المهندسين على السفينة.

ورفض قبطان السفينة، الذي يُدعى يسري سلطان، مغادرة السفينة أثناء تعرضها للغرق حتى يتم إنقاذ الطاقم البالغ عددهم 11 شخصاً حتى لقي مصرعه، ما وصفه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بأنه بطولة من القبطان الذي ضحى بحياته من أجل طاقم السفينة.

وحسب التحقيقات، فإن السبب في غرق السفينة هو اصطدامها بحطام مركب غارق، ولا زالت عمليات البحث مستمرة عن المهندس المفقود، فيما رفعت الوحدة المحلية بمدينة رأس غارب درجة الطوارئ وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.



