خبير صحة يجيب.. لماذا انتشر الفطر الأسود بشكل مفاجئ؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

قال رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح الدكتور أمجد الحداد: إن هناك حالة عامة من الإحساس بأن الفطر الأسود أكثر انتشاراً هذه الفترة عن غيرها على الرغم من أنه مرض موجود منذ قديم الزمن، مشيراً إلى أن السبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى التغطية الإعلامية المكثفة.

ما هو الفطر الأسود؟

وحسب التعريف لمرض الفطر الأسود، فهو مرض فطري يصيب الإنسان كأثر جانبي لتدهور مستوى الجهاز المناعي ولكنها نادرة الحدوث، وتصيب عادة الأغشية المخاطية المبطنة للجيوب الأنفية أو العينين أو الأنف أو الفم أو الأسنان أو عظام الوجه، وقد تمتد إلى الرئتين أو الجهاز الهضمي، أو حتى الأوعية الدموية، كما يمكن أن تحدث أيضاً على الجلد عند حدوث جرح أو حرق أو أي إصابات أخرى للجلد.

وأضاف لـ«الاتحاد» أن هناك عشرات الحالات التي تم اكتشافها ولا ترتبط على الإطلاق بمصابي فيروس كورونا المستجد، لكن يجب القول إن انعدام المناعة لدى مرضى كوفيد- 19 جعلهم أكثر عرضة للمرض الانتهازي الذي انتشر بشكل أوسع بسبب الأعداد الكبيرة من مرضى كوفيد- 19.

وأشار الحداد إلى أن مصابي ضعف المناعة هم الأكثر عرضة للإصابة بالفطر الأسود، حيث يصاب به مرضى السكري والأشخاص الذين يتناولون المضادات الحيوية والكورتيزون بكثافة دون الحاجة إليها، مؤكداً انه يجب تناول الأدوية بإشراف طبي كامل، وعدم الحصول على دواء إلا بعد الاستشارة الطبية.