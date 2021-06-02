شاهد.. كلمات موجعة على باب غرفة دلال عبد العزيز

شعبان بلال (القاهرة)

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» صورة معلقة على غرفة العناية المركزة لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، مكتوباً عليها: «المريضة لا تعلم أي شيء عن زوجها، يا رب».

وكشفت مصادر طبية مطلعة عن تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز التي لا زالت بأحد مستشفيات القاهرة، رغم سلبية المسحة الأخيرة من فيروس كورونا المستجد، حيث لا زالت في حاجة إلى كميات كبيرة من الأكسجين.

وعلقت إيمي على صورة والديها عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» قائلة: «بحبكوا أوي، ربنا معانا، ربنا كبير».

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي، وشيعت جنازته، ثاني يوم الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر. .

وحول الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، قالت مصادر طبية لـ «الاتحاد»، إن الفنانة دلال عبد العزيز لا زالت تعاني من تداعيات فيروس كورونا المستجد رغم شفائها منه، موضحة أنها تتلقى الرعاية الطبية في أحد مستشفيات القاهرة.

وأشارت المصادر إلى أنها تتلقى العلاج اللازم والرعاية الطبية الكاملة في ظل متابعة مستمرة لحالتها النفسية وعدم إبلاغها حتى الآن بوفاة زوجها الفنان الكبير سمير غانم، بالإضافة إلى تلقيها كميات كبيرة من الأكسجين.

وكان الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، قد كشف أن نتيجة مسحة كورونا الأخيرة للفنانة دلال عبدالعزيز سلبية، إلا أنها ما زالت في المستشفى.

