حسين فهمي يودع «الكاهن» وينتظر «فارس»

القاهرة سعيد ياسين

احتفلت أسرة فيلم «الكاهن»، من بطولة حسين فهمي ومحمود حميدة وجمال سليمان وإياد نصار وفتحي عبدالوهاب ودرة وتأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن، بانتهاء تصوير آخر مشاهده.

وقال الفنان حسين فهمي لـ «الاتحاد»: إن الفيلم كان مقرراً الانتهاء من تصويره منذ مدة، ولكن حالت ظروف الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس «كورونا»، وارتباط عدد من أبطاله بمسلسلات درامية عرضت خلال شهر رمضان الماضي، دون الانتهاء من تصويره في الوقت المقرر، ورغم تحفظه في الحديث عن تفاصيله، فإنه أوضح أنه ينتمي لأفلام التشويق والإثارة، ويدور في إطار من المؤامرات بين الأبطال، والتي تتكشف بسببها أسرار غريبة في النهاية، وأكد على أن الفيلم سيكون بمثابة علامة مهمة من علامات السينما المصرية، لكثرة النجوم المشاركين فيه من ناحية، وبسبب قصته الجديدة والمختلفة من ناحية أخرى، وأشار إلى أنه لا يعرف موعد عرض الفيلم تجارياً للجمهور، خصوصاً أن جهات الإنتاج تخشى من المجازفة بطرح أفلامهم خلال الجائحة.

من ناحية أخرى، ينتظر فهمي استئناف تصوير فيلم «فارس» الذي يلعب بطولته أحمد زاهر ويخرجه رؤوف عبدالعزيز، وكشف عن أنه وافق على المشاركة في بطولة الفيلم لاختلاف شخصية رجل الأعمال التي يجسدها في أحداثه عن كل الشخصيات التي جسدها من قبل، سواء في السينما أو التلفزيون، بجانب دعمه لأحمد زاهر، انطلاقاً من إيمانه بضرورة دعمه وأبناء جيله للجيل الجديد ممن يمتلكون مواهب فنية كبيرة، وأشار إلى أنه يعرف قدرت زاهر التمثيلية جيداً منذ تعاون معه قبل 15 عاماً من خلال مسلسل «حق مشروع».