داليا مبارك لـ «الاتحاد»: تجربة الغناء المصري أسعدتني

مراد اليوسف (دبي)

أبدت الفنانة السعودية داليا مبارك سعادتها بنجاح تجربتها الغنائية الأولى مع الأغنية المصرية، من خلال أغنية «اللي يمشي عادي» التي تخطت حاجز الـ 10 ملايين مشاهدة من يوم طرحها.

وصرحت لـ «الاتحاد» قائلة: أسعدني جداً تفاعل الجمهور المصري مع تجربتي الأولى مع الأغنية المصرية، ومطالبته لي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإعادة التجربة.

وأوضحت أن التفاعل من السعودية والخليج والوطن العربي كان أكثر من رائع، حيث أصبحت «تريند» في أكثر من بلد عربي، مؤكدة أنها ستعمل جاهدة على اختيار أغنية جديدة تليق بمستوى الفن الراقي في العالم العربي.

وحول تجربتها وتعاونها مع الموسيقار د. طلال في ألحان أغنيتها ذات اللون السعودي «هذا بلى أبوك يا عقاب»، قالت: حملت الأغنية الكلمة واللهجة السعودية من كلمات الشاعر السعودي خالد المريخي، وقد تجاوزت المليوني مشاهدة على «اليوتيوب»، للفيديو كليب.

وأضافت: قمت بتصوير مشاهدي في الاستوديو، فيما الفرقة واللقطات كانت خارجية، ولم أتمكن من التواجد في الموقع بسبب حملي، حيث كنت في أشهري الأخيرة.

وذكرت أنها تشرّفت بالتعاون مع الموسيقار طلال، وأكّدت أن لديها أعمالاً أخرى ستجمعها معه في أغنيات مقبلة، إلى جانب أعمال تقوم بتحضيرها وتنفيذها حالياً في الاستوديو.