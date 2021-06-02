سمر لـ «الاتحاد»: لا أهتم بعدد المشاهدات

مراد اليوسف (دبي) تعود الفنانة الإماراتية سمر إلى طرح الأغنيات القديمة لعمالقة الفن الإماراتي، وترى أن هذه الأغنيات يجب أن تستمر في ذاكرة الأجيال؛ لما تحتويه من أصالة وعمق في الاختيار والغناء. وقدّمت مؤخراً أغنية «غزيل الفلة» من الفلكلور الإماراتي، كلمات الشاعر عتيق الظاهري وألحان وغناء جابر جاسم.



فلكلور

وقالت لـ «الاتحاد»: «أنا دائماً أهتم بتقديم هذه الأعمال الجميلة من الفلكلور، وأغنيها في الحفلات الخاصة بلمستي وأسلوبي في الغناء، مع الحفاظ على أصالة اللحن، وأعتبر الأمر واجباً علينا كفنانين لإحياء هذا الفن».

وحول الأغنيات المنفردة الجديدة، كشفت سمر أنها استمعت إلى عدد من الملحنين، لكنها لم تجد ما يناسبها حتى الآن، ولا سيما أنها لا تقدم أعمالاً لا تقتنع بها.

عدد المشاهدات

وكانت آخر أغنيات سمر من اللهجة المصرية بعنوان «الدنيا ضحكتلي» من كلمات هشام عبدالحليم وألحان حسن سراج، وطرحتها عبر قناتها الرسمية في «اليوتيوب»، موضحة أنها لا تهتم بعدد المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي ولا تقيِّم نجاح أغنياتها على هذا الأساس.

وقالت: «أنا من النوع الذي يغني لنفسه، لأني أحب الغناء، وليس من أجل عدد المشاهدات، فهي لا تثبت جمال صوتي أو قدراتي الغنائية، وأنا مقتنعة جداً بفكرتي هذه».



متفائلة

أضافت: «كل شخص يستمع إلى غنائي يعادل مليوناً، وأنا متفائلة بالأيام المقبلة وأرى أنها تخبئ لي الشيء الجميل».

وكانت سمر قدمت مؤخراً إعلاناً تجارياً مصوّراً لإحدى شركات العطور في الإمارات، واعتبرتها خطوة جميلة لأنها تلامس الناس، مؤكدة أنها قدّمتها من أجل التجربة في هذا النوع من الأعمال.