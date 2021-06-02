كيف تحمي قلبك بخطوات بسيطة؟

كشف استشاري أمراض القلب السعودي الدكتور فواز التركي، 5 ممارسات يومية بسيطة تمنع 90% من المخاطر المحتملة على القلب.

وأكد التركي في حديثه لبرنامج «صباح العربية» وفقاً لما نقلته صحيفة عكاظ، أن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن القاعدة العامة هي تجنب كل الأسباب التي تؤدي لأمراض القلب وأبرزها التدخين والسمنة، ونصح باتباع بعض الإرشادات لتحقيق هذا الغرض، وهي: المشي الجيد والسريع لمدة لا تقل عن نصف ساعة يومياً، وتناول ملعقة إلى ملعقتين من زيت الزيتون على السلطات، والنوم جيداً، وتخفيف التوتر والقلق بممارسة هوايات، مع تناول كمية بسيطة من المكسرات النيئة غير المملحة، واعتماد سمك السلمون والتونة مرة إلى مرتين أسبوعياً