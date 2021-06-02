تسريبات لـ "آيفون 13".. شاشة خارقة

أشارت تقارير تقنية هذا الأسبوع إلى أن عدداً من الشركات المتخصصة في توريد أجزاء من هواتف شركة "أبل"، قد بدأت في تصنيع قطع من "آيفون 13".



ومن بين تلك الشركات التي تحدثت عنها التقارير "تي إس إم سي"، والتي تصنّع شرائح لأجهزة "آيفون" و"آيباد" و"ماك".

وحسبما ذكر موقع "بي جي آر"، فإن تلك التقارير تشير إلى عزم "أبل" إطلاق الإصدار 13 من "آيفون"، في شهر سبتمبر القادم، رغم الأزمة التي تعصف بصناعة التقنية جرّاء تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم.

كذلك أكد تقرير بأن "سامسونج" و"إل جي"، بدأتا بإنتاج شاشات "أوليد" الخارقة ، والتي ستكون مدمجة في جميع طرازات "آيفون 13".

وكشفت تسريبات عن أن هواتف "آيفون 13" ستكون شبيهة بالإصدار "12" من حيث الأبعاد، وستشغل الكاميرا الخلفية مساحة أكبر، حيث يشاع أنها ستحتوي على مستشعر أكبر.