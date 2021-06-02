هالة صدقي ترد على طليقها

قالت الفنانة المصرية هالة صدقي، إن خلافها مع طليقها سامح شكري أصبح موضوعاً كوميدياً بعدما قام بطلبها لبيت الطاعة مؤخراً.

وأوضحت: "وأنا موافقة على الطاعة مش معترضة، عشان أنا أصلاً مقيمة بشقة الزوجية، اللي اتجوزت وخلفت فيها، وهو اللي سابها وسافر".

وأضافت صدقي، خلال برنامج تلفزيوني، أنها ترجح قيام طليقها بطلبها إلى بيت الطاعة، ومن الممكن أن يكون يبحث عن الشهرة ويريد أن يسلط الأضواء عليه، أو أنه مر بظروف نفسية صعبة جعلته يقدم على هذا الفعل.

وتابعت الفنانة: "من شهر واحد بس، الراجل نزل فيديو بيقول أنا طلقتها على الهوا، وحاجات زي كدا"، مؤكدة أنه في نفس الوقت أرسل إليها رسائل يبكي فيها ويعتذر عن كل ما حدث.

وأشارت إلى أن إقدام طليقها على هذا الفعل، ليس إلا إهداراً لمجهود القضاة، موضحة أن طليقها قام من قبل برفع 7 دعاوي قضائية بحقها، ولم يكسب أي من تلك القضايا، وأنه يلجأ إلى تلك الأمور كوسيلة ضغط عليها حتى تعود له من جديد، مشددة أن هذا لن يحدث بكل تأكيد.

وأكملت: "ومش بس كدا ده استعمل ولادي واسمي كفنانة في الضغط عليا عشان أرجع"، مؤكدة أن كل هذا لن يثنيها عن قرارها.. "والحقيقة أنا موافقة على الطاعة مش معترضة، بس هو فين أصلاً شقة الطاعة، منا أصلا قاعدة في شقة الزوجية أنا وولادي، وهو اللي سابنا وسافر، منا أصلاً قاعدة طايعة في بيتي".