جديد "تويتر".. مستويات تحذيرية لتصنيف تغريداتك حسب أخطائك

تستعد منصة «تويتر» لإطلاق ميزة تحذيرية متدرجة تتغير بناء على أخطاء المستخدمين، في خطوة ضمن استراتيجية جديدة باتجاه الحد من انتشار المعلومات المضللة.

ووفق «بوابة التقنية» تقول مطورة المنصة جين مانشون وونغ: «طورنا العمل على 3 مستويات تحذيرية حسب نوع ودقة المعلومة التي تحملها التغريدة، وهي: احصل على الأحدث، وابق على اطلاع، والمضلل». ورغم أن الميزة قد تثير مخاوف بشأن الرقابة، إلا أنها ستعالج ما فشلت فيه خوارزميات المنصة سابقا في تسمية بعض الحقائق على أنها أخبار مزيفة.

ولم يحدد «تويتر» موعدا لإطلاق الميزة التحذيرية، أو نوعية العواقب التي ستطال المستخدمين بنشر معلومات مضللة بشكل متكرر.