مواقف إنسانية مؤثرة للفنانة دلال عبد العزيز تكشفها ناهد السباعي

طالبت الفنانة ناهد السباعي متابعيها بالدعاء للفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز بالتعافي من فيروس كورونا.

وكشفت ناهد عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك عن مواقف دلال الإنسانية التي قدمتها لها وقالت: «أستاذة دلال كانت كل يوم تطمن على بابا في المستشفي ومسبتنيش أنا وأختي زي ما باين في الصورة وبابا ساب وصيته معها».

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وتابعت ناهد متحدثة عن دلال : «ربنا يشفيكي ويقومك بالسلامة بحق جمالك وجدعنتك وحبك لكل الناس.. إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين». بحسب اليوم السابع .

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وتواصل الفنانة دلال عبدالعزيز العلاج من مضاعفات فيروس كورونا إذ لاتزال تحتاج للأكسجين وتعاني نقصا منه.

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وتغيبت دلال عبدالعزيز عن المشاركة في تشييع جثمان زوجها الفنان الكبير سمير غانم لتواجدها في العناية المركزة واستمرار حالتها الصحية السيئة.