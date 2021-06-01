هذا ما فعله طفل لإنقاذ أسرته من الغرق

نجح طفل يبلغ من العمر سبع سنوات، من ولاية فلوريدا الأمريكية، في إنقاذ نفسه ووالده وأخته، بعد أن سبح لمدة ساعة تقريبا للوصول إلى الشاطئ وطلب المساعدة لهما بعد أن جرفهما التيار.

وبحسب شبكة CNN، كان تشيس بوست في رحلة مع والده ستيفن وأخته أبيغيل، في نهر سانت جونز، للسباحة الجمعة الماضية، قبل أن يجرفهم تيار بعيدا عن القارب الذي كانوا فيه.

وحاول الأب مساعدة طفليه، لكنه لم ينجح، فطلب من ابنه تشيس السباحة إلى الشاطئ، بينما كان يحاول الوصول إلى ابنته، التي كانت ترتدي سترة نجاة.

وقال بوست: "أخبرته أني أحبه لأنني لم أكن متأكدا مما سيحدث، حاولت التمسك بهما، بينما جرف التيار ابنتي".

وقد استغرق الأمر نحو ساعة للوصول إلى الشاطئ، حيث كان يستريح في المنتصف من خلال ترك ظهره يطوف على الماء وعندما وصل تشيس إلى الشاطئ، ركض إلى أقرب منزل طلبا للمساعدة.

وفي هذا الوقت كان والده وأخته قد جرفهما التيار إلى نحو ثلاثة كيلومترات من موقع القارب واستطاعت فرق الإنقاذ الوصول إليهما وإنقاذهما بعد ذلك.