ليالي الأضواء تعود إلى «ياس ووتروورلد أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «ياس ووتروورلد أبوظبي» عودة فعالية «ليالي الأضواء» لتقدم لضيوفها من عشاق المغامرات والألعاب المائية مزيجاً من الأنشطة الترفيهية المباشرة والموسيقى والأضواء المبهرة أيام الجمعة من 4 إلى27 يونيو من الساعة 10 صباحاً ولغاية الساعة 10 ليلاً.

وستتيح فعالية «ليالي الأضواء» للضيوف قضاء أمسيات حافلة بالمرح والتشويق والمغامرات المائية مع أكثر من 40 لعبة ومنزلقة مائية ومرفقاً ترفيهياً، والتي ستبدو «ياس ووتروورلد أبوظبي» خلالها كلوحة فنية تتألق بالأضواء المنتشرة في أرجاء المكان، إلى جانب الاسترخاء على العوامات المضيئة في نهر النيون الوحيد من نوعه في الإمارات والمشاركة في الألعاب والأنشطة الترفيهية التي تقدمها فرقة «سبلاش سكواد» عند «بحيرة أمواج» والمستوحاة من هذه الأمسية المميزة. كما يمكن للضيوف اقتناء أجمل الهدايا التذكارية لدى عربات التسوق، بجانب بحيرة أمواج.

واتخذت «ياس ووتروورلد أبوظبي» كافة الإجراءات الاحترازية، مثل ضرورة حجز التذاكر إلكترونياً بهدف الالتزام بالسعة التشغيلية، وضرورة ارتداء الكمامات واعتماد الكاميرات الحرارية.

وتقديراً لهذه الجهود، حصلت «ياس ووتروورلد أبوظبي» على شهادة الأمان Go Safe من قبل دائرة السياحة والثقافة - أبوظبي، إذ يهدف برنامج هذه الشهادة إلى تعزيز الالتزام بأعلى معايير النظافة والسلامة.