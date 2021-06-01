إيزي راج.. الناشطة الصغيرة

سيدني (رويترز)

تخلت الطالبة الأسترالية إيزي راج- سيبينجز ذات الأربعة عشر عاماً عن الأنشطة التقليدية لأقرانها، وتفرغت لتكثيف الضغط على حكومة بلادها لمكافحة تغير المناخ.

إيزي أصبحت من أبرز نشطاء حماية البيئة في أستراليا، بعدما تصدرت صورتها الدامعة الصحف العالمية نهاية 2019 عندما هددتها الشرطة بالاعتقال خارج مقر إقامة رئيس الوزراء الأسترالي.

تقول إيزي: «كثيرون ينظرون إلينا ويقولون: إنهم أطفال، لكني أرى أنهم يستهينون بنا ولا يدركون مدى قوتنا وحجم عملنا».

وتركزت الأضواء أكثر على الناشطة الصغيرة في مايو الماضي، عندما قادت آلاف الطلاب في مسيرة احتجاجية في وسط سيدني.