لماذا يتكلم بعض الناس أثناء نومهم؟

يتفوه الإنسان بكلمات مقتضبة، لا معنى لها في الغالب، حين يتحدث أثناء النوم، ويكون هذا الكلام صادرا عن "وعيه الباطني"، ولمدة محدودة لا تتجاوز بضع ثوان، هناك اعتقادات شائعة أن الحديث أثناء النوم يكون نتيجة للأحلام و لكن ذلك الأمر غير مؤكد من قبل الباحثين لأن هذه العملية تحدث فى أى مرحلة من مراحل النوم و يعود أسبابها إلى :

1- اضطرابات سلوك النوم

تحدث الأحلام أثناء حركة العين السريعة و أثناء هذه الحركة يكون العقل مشغولاً و العين ترفرف بسرعة و يحدث ارتفاع بضغط الدم و تزداد ضربات القلب و يصبح نشاط موجات الدماغ لديك أشبه بنشاط اليقظة و بالتالى يبقى الجسم فى حالة استراحة أو شلل تقريباً أثناء هذه الحركة مما يمنع الشخص من بناء حلمه و بالتالى يتصرف و كأنه فى حالة يقطة فيبدأ بالتحدث أثناء النوم أو قد يمارس العنف أو حتك السير أثناء النوم.



2-اضطراب نفسي

من الممكن أن تحدث ظاهرة الحديث أثناء النوم لدى البالغين نتيجة الإصابة بإضطراب نفسي أو نوبات ليلية و خاصة اذا كانت الظاهرة متكررة و عادة ما تكون لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 25 عاماً.

3-أسباب و عوامل أخرى

هناك عوامل أخرى، قد تكون السبب وراء تحدثك أثناء نومك من بينها ما يلي:

-الضغط العصبي.

-الكآبة.

-الحرمان من النوم.

-التعب أثناء النهار.

-إدمان الكحول والمخدرات.

-الحمى.

-الأدوية.

ماهي طرق العلاج :

عادة الأمر لا يحتاج إلى علاج الا اذا استمر الكلام لفترات طويلة و كان كثيراً عندها يلزم استشارة الطبيب و لكن يمكن أيضاً تقليل هذه الظاهرة عن طريق :

١-الحصول على قسط كاف من النوم.

٢-الحفاظ على جدول نوم منتظم.

٣-التقليل من استهلاك الكحول.

٤-التقليل من تناول الوجبات الثقيلة قبل النوم.

٥-حاول التقليل من التوتر لديك.