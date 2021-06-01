رائد فضاء فرنسي يثير اهتمام المصريين.. لهذا السبب

شعبان بلال (القاهرة)

حاز احتفال رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيه بعيد ميلاد والدته على اهتمام كبير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر. وأهدى توماس والدته صورة التقطها من الفضاء لمدينة الفيوم التي تقع جنوب غرب العاصمة المصرية القاهرة، حيث ظهرت بلونها الأخضر وسط الرمال على هيئة قلب، ما شهد تفاعلاً كبيراً معها في مصر. وتعد محافظة الفيوم أكبر واحة طبيعية في مصر، حيث تمثل منخفضاً عميقاً في الهضبة الجيرية للصحراء الغربية، وهي محاطة بالصحراء من كل جانب عدا جنوبها الشرقي. وعلق رائد الفضاء الفرنسي عبر حسابه على موقع "تويتر": معالم واحة الفيوم تبدو لي بوضوح مثل القلب الذي أقدمه لأمي، عيد ميلاد سعيداً لجميع الأمهات. وتشتهر الفيوم بوجود العديد من الأماكن الطبيعية أشهرها محمية بحيرة قارون، محمية وادي الريان، محمية وادي الحيتان المسجلة ضمن مواقع التراث العالمي، بجانب مناخها المعتدل وموقعها القريب من العاصمة المصرية القاهرة، كذلك تمتلك مجموعة متنوعة من الآثار الفرعونية والرومانية والقبطية والإسلامية، مما أهلها لتكون إحدى قبلات الجذب السياحي المصرية.

