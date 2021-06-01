مبادرة لتنظيف البلاستيك من المحيط!

أحمد عاطف (القاهرة)

أطلق تطبيق الجري التابع لشركة أديداس العالمية، مبادرة للجري من أجل المحيط، بهدف تنظيف المحيط من القطع البلاستيكية، مقابل كيلومترات يقطعها الملايين من المشاركين حول العالم. وتهدف المبادرة إلى تقليل التلوث البلاستيكي حول العالم، بعد أن صار البلاستيك جزءاً أساسياً في حياة البشر اليومية، وينتهي به المطاف إلى المحيط، حيث يعيق الحياة البحرية ويتسبب في زيادة كمية التلوث حول العالم.

ومن خلال أكثر من مليوني مشترك حول العالم، ومقابل كل كيلو جري تتعهد المبادرة بإزالة ما يعادل وزن 10 زجاجات بلاستيكية، وهو ما مكن الحملة من إزالة 500000 رطل من البلاستيك المنتشر على الشواطئ والجزر.

وتحاول المبادرة زيادة أعداد المشاركين هذا العام من خلال دعوة سفراء الدول التي تعاني من التلوث البلاستيكي، وإشراكهم في الأمر لإيجاد حلول فعالة وتبادل الخبرات، وخاصة البرازيل، رابع أكبر منتج للتلوث البلاستيكي حول العالم.

وبحسب الموقع الرسمي للحملة، فإن مشكلة تدوير النفايات تتفاقم خلال السنوات الأخيرة، فعلى سبيل المثال تعيد البرازيل تدوير 1.28٪ فقط من نفاياتها، وتتصاعد فيها وتيرة إزالة الغابات مما يجعلها شريكاً أساسياً في التلوث البيئي، ومطالبة بتقديم حلول لإنهاء لأزمة، وكذلك إيطاليا حيث تعاونت سفيرة التطبيق في إيطاليا مع القضية.

وتحاول المبادرة توعية الأطفال بدورهم في نظافة الشواطئ، وتعريفهم بأن إزالة التلوث بحاجة لمساعدة الجميع من كل مكان في العالم،وتقديم طرق جديدة لإنتاج البضائع بعيدًا على البلاستيك.