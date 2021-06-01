مهرجان القاهرة السينمائي يفتح باب تسجيل الأفلام للدورة 43

محمد قناوي (القاهرة)

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن فتح باب التسجيل للأفلام الراغبة في المشاركة بالدورة 43، المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر 2021، على أن يستمر استقبال طلبات الأفلام من جميع أنحاء العالم، حتى موعد أقصاه 31 أغسطس المقبل، وذلك عبر الموقع الرسمي للمهرجان لتسجيل الأفلام الطويلة والقصيرة، بالإضافة للتعاون مع موقع Film Freeway لتسجيل الأفلام القصيرة فقط.

ويقول المنتج محمد حفظي رئيس المهرجان، إن تكدس المهرجانات العربية في شهرين فقط هذا العام، جعل التحدي في هذه الدورة أكبر من الأعوام الماضية، نظراً لزيادة المنافسة على العروض الأولى في المنطقة لأهم الأفلام العربية والعالمية، مشيراً إلى أن المكتب الفني بدأ منذ فبراير الماضي، عبر المبرمجين، في ضم الأفلام الأكثر تميزاً وتنوعاً من أنحاء العالم، إلى برنامج الدورة 43، الذي يستهدف مشاركة 100 فيلم في أقسام المهرجان ومسابقاته المختلفة.

وفيما يتعلق بالتحديات المرتبطة بفيروس كورونا، أعرب «حفظي» عن تفاؤله بإقامة الدورة 43 في ظروف أكثر أماناً، في ظل حرص دول العالم ومن بينها مصر، على وصول اللقاح إلى الشعوب، وهو ما يبشر بتحسن الوضع الوبائي وتخفيف القيود التي فرضها فيروس كورونا، خاصة فيما يتعلق بحركة السفر ودور العرض والتجمعات.

وأضاف حفظي «لم نفقد الأمل العام الماضي، ونجحنا في إقامة المهرجان كاملاً بصورته المعتادة، لن نفقد الأمل هذا العام أيضاً وسنبذل قصارى جهدنا لتنظيم دورة آمنة صحياً ومتميزة فنياً، مع الالتزام الكامل بالإجراءات والتدابير الصحية التي تقرها الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية».

كانت الدورة 42، شهدت مشاركة 95 فيلماً، ممثلاً لأكثر من 40 دولة، من بينها 20 فيلماً في عروضها العالمية والدولية الأولى، و10 أفلام مصرية، بالإضافة إلى أكثر من 10 أفلام حصلت على أرفع الجوائز من المهرجانات الكبرى، توج اثنان منها بـ5 جوائز أوسكار وكرم المهرجان في دورته الثانية والأربعين ثلاث شخصيات سينمائية بارزة، اثنان بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، هما الكاتب الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني الحاصل على الأوسكار كريستوفر هامبتون، والذي عاش جزءاً من طفولته في مصر بين مدينتي الإسكندرية والسويس، أما ثالث التكريمات فكانت الفنانة منى زكي التي منحها المهرجان جائزة فاتن حمامة للتميز.