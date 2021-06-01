«صدام حسين» يتصدر«تويتر» بعد حبسه.. ما القصة؟

أحمد عاطف (القاهرة)

تصدر اسم صدام حسين موقع التغريدات القصيرة على منصات التواصل الاجتماعي «تويتر» ما أثار حالة من الاستغراب لا سيما بعد إعدام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين منذ نحو 15 عاماً.

فيما اتضح من بحث «الاتحاد» عن تصدر الاسم لمنصات التواصل، أن الأمر يعود لتأييد محكمة الاستئناف الكويتية، في جلستها التي انعقدت أمس الاثنين، حكماً بالسجن 3 أعوام، بحق وافد بنغالي يدعى «صدام حسين» بتهمة تلقيه رشوة مقابل إنجاز معاملات لوافدين بطريقة مخالفة للقانون.

وتعود القضية إلى سبتمبر 2020 عندما أحال قطاع الأمن الجنائي الوافد البنغالي إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة تلقي رشوة تجاوزت قيمتها 30 ألف دينار، أي نحو (98 ألف دولار)، مقابل إنجاز معاملات لوافدين بخلاف الإجراءات القانونية.

وتم اتهام صدام حسين الوافد الذي يعمل بمرور الأحمدي، بإنجاز معاملات لتجديد دفاتر سيارات وافدين من دون تسجيل موعد مسبق -وهو ما اشترطته الإدارة العامة للمرور- مقابل حصوله على مبالغ مالية من هؤلاء الوافدين كرشوة لإنجاز هذه المعاملات.

وبحسب تقارير سابقة، اعترف البنغالي بعد الإيقاع به متلبساً بأنه يعمل على إنجاز المعاملات بالشراكة مع الموظفة الكويتية، حيث يقوم هو بدور الوسيط بينها وبين الوافدين أصحاب المعاملات. وفي فبراير الماضي، برأت محكمة الجنايات الكويتية، الموظفة، من تهمة تلقي الرشوة في القضية ذاتها