أطول شقيقين في مصر.. كيف تعايشا مع الحياة؟

أحمد عاطف (القاهرة)

يعيش محمد شحاته وهو شاب مصري في العقد الثالث من عمره هو وشقيقته حياة شاقة، نظراً للقب أطلقه الكثيرون عليهما بأنهما "أطول شقيقين في مصر" نظراً لطول قامتهما بشكل لم يعتده المصريين. محمد وشقيقته يقطنان إحدى القرى الريفية بمحافظة الشرقية (شمال القاهرة) ويعيشان حالة نادرة في الطول وضخامة الجسم نتيجة لخلل هرموني في الجسم، ولذلك رغم طولهما غير المعتاد يشعران بآلام متكررة وشديدة في العظام.

كثير من الأمور الشاقة عليهما تأتي من عدم وجود أمور حياتية متناسبة مع حالتهما سواء في الملابس أو وسائل المواصلات أو حتى القيام بالأعمال العادية نظراً للسخرية والتنمر اللذين يعانيان منهما. ورغم حصول محمد على شهادة تعليمية متوسطة فإنه لم يتمكن من العمل بها، فيما تعاني شقيقته من مرض مزمن ولذلك يأملان العودة للحياة الطبيعية.



