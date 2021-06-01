أدلة جديدة على وجود شبكة كاملة من البحيرات على المريخ

كشفت ورقة بحثية جديدة نُشرت في مجلة Nature Astronomy أن أفضل مكان للحياة على المريخ قد يكون أكثر من كيلومتر تحت سطحه ، حيث تم اكتشاف شبكة كاملة من البحيرات تحت الجليدية.

لم يكن المريخ دائمًا باردًا وجافًا كما هو الآن. هناك إشارات كثيرة تدل على تدفق المياه عبر سطحه في الماضي البعيد.

يوجد الكثير من الماء على كوكب المريخ اليوم لكنه متجمد بالكامل تقريبًا ، لذا لا يستخدم كثيرًا للحياة. حتى في الأماكن التي تزحف فيها درجة حرارة الظهيرة فوق درجة التجمد ، فإن علامات سطح الماء السائل نادرة بشكل محبط. وذلك لأن الضغط الجوي على المريخ طفيف جدًا بحيث لا يسمح بحبس الماء في حالته السائلة ، لذلك يتحول الجليد عادةً مباشرة إلى بخار عند تسخينه.

لقد بدأ يبدو كما لو أن المكان الأكثر ملاءمة للمياه السائلة على سطح المريخ هو تحت الغطاء الجليدي القطبي الجنوبي الشاسع. على الأرض ، بدأ اكتشاف مثل هذه البحيرات في أنتاركتيكا في السبعينيات ، حيث يُعرف الآن ما يقرب من 400 بحيرة. تم العثور على معظم هذه من خلال "سبر صدى الراديو" (أساسا الرادار) ، حيث تصدر المعدات الموجودة على طائرة مسح نبضات راديوية.

ينعكس جزء من الإشارة مرة أخرى من سطح الجليد ، لكن بعضها ينعكس من أسفل - خاصة بقوة حيث يوجد حد بين الجليد والماء السائل تحته. أكبر بحيرة تحت الجليد في أنتاركتيكا هي بحيرة فوستوك - التي يبلغ طولها 240 كيلومترًا وعرضها 50 كيلومترًا وعمقها مئات الأمتار - وتقع على عمق 4 كيلومترات تحت السطح.

تم اقتراح مؤشرات لبحيرات مماثلة أسفل الغطاء الجليدي القطبي الجنوبي للمريخ لأول مرة من خلال انعكاسات الرادار على بعد 1.5 كيلومتر تحت سطح الجليد في منطقة تسمى Ultimi Scopuli. تم اكتشافها بين مايو 2012 وديسمبر 2015 بواسطة MARSIS (رادار المريخ المتقدم لسبر الغلاف الجوي والأيونوسفير) ، وهي أداة تحملها وكالة الفضاء الأوروبية Mars Express والتي كانت تدور حول الكوكب منذ عام 2003.

أظهرت الدراسة الجديدة لبيانات MARSIS باستخدام تقنيات معالجة الإشارات التي تأخذ في الاعتبار كل من شدة وحدّة الانعكاسات ("حدة") الانعكاسات أن المنطقة المكتشفة سابقًا تحدد بالفعل قمة الجسم السائل. هذه هي بحيرة Ultimi Scopuli تحت الجليدية ، ويبدو أن هناك أيضًا بقع أصغر من السائل بالقرب من المنطقة التي يغطيها المسح والتي تبلغ مساحتها 250 كم × 300 كم. يقترح المؤلفون أن الأجسام السائلة تتكون من محاليل شديدة الملوحة ، حيث يتم إذابة تركيزات عالية من الأملاح في الماء.

وأشاروا إلى أن أملاح الكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم معروف بوجودها في كل مكان في تربة المريخ ، وأن الأملاح الذائبة يمكن أن تساعد في تفسير كيف يمكن أن تظل البحيرات تحت الجليدية على سطح المريخ سائلة على الرغم من انخفاض درجة الحرارة عند قاعدة الغطاء الجليدي. . سيزود وزن الجليد المغطى بالضغط الضروري للحفاظ على الماء في حالة سائلة بدلاً من التحول إلى بخار.

توصف بحيرة فوستوك بأنها موطن محتمل للحياة تم عزلها عن سطح الأرض لملايين السنين ، وكتماثل للبيئات المقترحة التي يمكن أن تعيش فيها الميكروبات (وربما كائنات أكثر تعقيدًا) في المحيطات الداخلية للأقمار الجليدية مثل كوكب المشتري يوروبا وإنسيلادوس زحل.

على الرغم من أن المياه شديدة الملوحة ستمنح الميكروبات مكانًا للعيش تحت الغطاء القطبي الجنوبي للمريخ ، إلا أنه بدون مصدر طاقة (غذاء) من نوع ما ، لا يمكنها البقاء على قيد الحياة. قد تطلق التفاعلات الكيميائية بين الماء والصخور بعض الطاقة ولكن ربما لا تكون كافية ؛ سيكون من المفيد إذا كان هناك ثوران بركاني عرضي ، أو على الأقل ينبوع ساخن ، يغذي البحيرة.

نحن نفتقر إلى دليل على ذلك على المريخ ، على عكس ما حدث في أوروبا وإنسيلادوس. على الرغم من أن النتائج الجديدة تجعل المريخ أكثر إثارة من ذي قبل ، إلا أنها لم تتقدم في ترتيبها في قائمة أجسام النظام الشمسي التي يحتمل أن تستضيف الحياة.

ومع ذلك ، يمكن أن تعمل المياه المالحة كغرفة حفظ - تساعدنا في العثور على كائنات غريبة انقرضت الآن ولكنها جاءت مرة واحدة إلى المريخ من أجزاء أخرى من النظام الشمسي.

تم نشر هذه المقالة في الأصل في The Conversation.